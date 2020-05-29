トランプ大統領、ミネアポリスに州兵派遣の可能性　黒人男性死亡事件

トランプ米大統領は、黒人男性のジョージ・フロイドさんが警察に拘束された際に死亡したことに抗議する市民による暴動が続くミネソタ州ミネアポリスについて、市長が状況を管理下に置けなければ州兵を派遣する可能性があると伝えた。

トランプ氏はツイッターに「素晴らしい米国の都市ミネアポリスで起こっていることを傍観することはできない。リーダーシップの完全なる欠如だ。非常に弱い急進左派のジェイコブ・フレイ市長が措置を講じて市を管理下に置くか、あるいは私が州兵を派遣し、やるべきことをすべて行うかだ」と投稿した。

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

​ミネアポリスでは27日に大規模な暴動が起き、現在も続いている。市民はアフリカ系アメリカ人ジョージ・フロイドさんの死を引き起こした警官の行動に抗議している。

28日夜には警察署が放火された。警察署の警官らは屋根からヘリコプターで避難した。

A Black man was murdered last night by the Minneapolis Police Department after being choked and having a knee placed on his neck for up to 10 minutes. This man was MURDERED. MURDERED. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/C85N7OTJhr — ☆彡 Blacktivist (@ProBlacktivist) May 26, 2020

​今回の事件当時の映像がSNSで拡散され、ミネアポリス警察はフロイドさんの拘束に関与した警官4人を解雇したと発表した。

同市では抗議運動が行われ、破壊行為や放火を伴う暴動に発展した。

© AP Photo / Julio Cortez ミネアポリスでは27日に大規模な暴動が起き、現在も続いている。

フロイドさんが死亡した事件の捜査に連邦捜査局（FBI）が加わった。FBIは今回の事件を優先事項だと発表した。