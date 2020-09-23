呪いをかけられたとして看護師を殺害した元軍人に死刑執行　米国

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インディアナ州刑務所で22日、呪いをかけられたとして看護師のジョーン・ティスラーさん（30）を殺害したウィリアム・レクロイ死刑囚（50）の刑が執行された。23日、AP通信が報じた。
AP通信によると、致死薬注射による刑が執行され、現地時間22日21時06分（日本時間23日10時06分）にレクロイ死刑囚の死亡が確認された。
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Depositphotos / Photographee.eu
レクロイ死刑囚は17歳の時に軍に入隊したが、規則に違反したため除隊処分となった。その後、さまざまな犯罪で何度か有罪判決を受けた。レクロイ死刑囚は2001年に恋人だった看護師のティスラーさんを殺害し、米国を出国しようとしたが拘束された。裁判ではティスラーさんに呪いをかけられたため殺害したと供述、2004年に死刑判決が言い渡された。
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