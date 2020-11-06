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    米主要テレビ局　トランプ氏の会見中継を途中で打ち切る

    © AFP 2020 / Olivier Douliery
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    Sputnik 日本
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    複数の米主要テレビ局は5日、ドナルド・トランプ米大統領がホワイトハウスでの記者会見で大統領選に関して根拠のない発言を始めたのを受けて生中継を打ち切った。米技術系ニュースサイト「ザ・ヴァージ」が報じている。トランプ大統領の記者会見は、MSNBC、ABC、CBS、CNBC、NBC、米紙USAトゥデイが生中継を中止した。

    2期目を目指す共和党候補ドナルド・トランプ大統領は記者会見で、民主党候補が不正行為を行い、選挙を盗もうとしていると非難。現在いくつかの主要州で開票が続いているが、「正当な票」だけを集計すれば勝利すると発言した。

    ​これを受けてMSNBCの司会者ブライアン・ウィリアムズ氏は、「我々はまたしても、米大統領の発言を遮るだけではなく、訂正をするという異例な立場に立たされている」とツイート。

    ​CNBCの司会者シェパード・スミス氏は、「米大統領の発言の大部分が、絶対に真実ではない」と指摘している。

    ツイッター
    © Sputnik / Alexandr Kryazhev
    ツイッター、トランプ大統領元顧問のアカウントを凍結　FBI長官と米国のコロナ対策主導者に対する中世的な制裁の呼びかけで
    MSNBCのジャーナリストのヘイズ・ブラウン氏によると、ツイッター社も「ライブ配信」の表記を削除し、トランプ大統領の記者会見の生中継を中止した。

    米大統領選の投票終了後、ツイッター社はトランプ氏が投稿した20以上のツイートのうち8つに誤解を招く表現が含まれているとして警告ラベルを表示した。フェイスブックやTikTokも選挙を「盗む」など誤った情報を拡散しているハッシュタグをブロックしている。

    米国では3日、大統領選が行われた。この投票で米市民は大統領と副大統領、上院議員35人、全下院議員、知事13人を選出する。現職のドナルド・トランプ大統領（共和党候補）と、バラク・オバマ前大統領の前副大統領のジョー・バイデン氏（民主党大統領候補）が当選を目指し勝利を競い合っている。

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