米主要テレビ局　トランプ氏の会見中継を途中で打ち切る

2期目を目指す共和党候補ドナルド・トランプ大統領は記者会見で、民主党候補が不正行為を行い、選挙を盗もうとしていると非難。現在いくつかの主要州で開票が続いているが、「正当な票」だけを集計すれば勝利すると発言した。
MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020
"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK
これを受けてMSNBCの司会者ブライアン・ウィリアムズ氏は、「我々はまたしても、米大統領の発言を遮るだけではなく、訂正をするという異例な立場に立たされている」とツイート。
President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.— The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020
Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB
CNBCの司会者シェパード・スミス氏は、「米大統領の発言の大部分が、絶対に真実ではない」と指摘している。
米大統領選の投票終了後、ツイッター社はトランプ氏が投稿した20以上のツイートのうち8つに誤解を招く表現が含まれているとして警告ラベルを表示した。フェイスブックやTikTokも選挙を「盗む」など誤った情報を拡散しているハッシュタグをブロックしている。
米国では3日、大統領選が行われた。この投票で米市民は大統領と副大統領、上院議員35人、全下院議員、知事13人を選出する。現職のドナルド・トランプ大統領（共和党候補）と、バラク・オバマ前大統領の前副大統領のジョー・バイデン氏（民主党大統領候補）が当選を目指し勝利を競い合っている。
米大統領選挙後の展開で一番ありえるのは？#米大統領選2020— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) November 5, 2020
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