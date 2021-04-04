未開封「スーパーマリオ」競売で約7300万円　ゲームソフト史上最高額

AP通信によると同ゲームソフトはクリスマスプレゼントとして購入したものの引き出しにしまい込まれ、2021年頭になって発見されたものだという。ソフトの保管状態は大変良好で、未開封。
#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario Bros. - Wata 9.6 A+ Sealed [Hangtab, 1 Code, Mid-Production], NES Nintendo 1985 USA obliterates the record for the most ever paid for a video game when it sells for $660,000 in HA’s Comics Auction! #SuperMario https://t.co/mxT0c6zdK5 pic.twitter.com/nPuMQtpsfP— Heritage Auctions (@HeritageAuction) April 2, 2021
「スーパーマリオブラザーズ」は米国版家庭用ゲーム機NES（Nintendo Entertainment System）向けの初期のゲームソフトで、販売数1位。同モデルはスーパーマリオブラザーズシリーズの第1号となる。
これより前、アップル（Apple）創設者スティーブ・ジョブズ氏の求職用履歴書が22万1842ドル（約2440万円）で落札されたことが話題となった。
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