未開封「スーパーマリオ」競売で約7300万円　ゲームソフト史上最高額

米国のオークションで1986年製「スーパーマリオブラザーズ」が66万ドル（約7300万円）で落札された。ゲームソフトとしては過去最高額であり、同シリーズは史上最も高額なゲームとして名を刻むことになった。オークションハウス「ヘリテージ・オークションズ（Heritage Auctions）」がツイッターで発表した。