バイデン米大統領　同時多発テロ事件から20年　米国人に団結を呼びかける

ビデオメッセージでバイデン大統領は、「2001年9月11日から20年が経ち、私たちは犠牲となった2977人に思いをはせ、自身の命を危険にさらし、命を捧げた人々に敬意を示す。その（同時多発テロ）後の日々で見られたように、団結は私たちの最大の強みだ。団結が我々たらしめているのであり、そのことを忘れてはならない」と語った。

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

​さらにバイデン氏は、米国に危害を加えようとする者は追い詰められ、罰せられるということを米国人は示したと指摘した。

​関連ニュース