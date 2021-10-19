パウエル元国務長官は最も偉大な米国人の一人＝バイデン氏

ホワイトハウスの声明およびバイデン氏のツイッターには「（大統領夫人の）ジルと私は、親愛なる友人で、比類のない名誉と尊厳ある愛国者コリン・パウエル氏の死を深く悲しんでいる」と記されている。
Jill and I are deeply saddened by the passing of our dear friend and a patriot of unmatched honor and dignity, General Colin Powell. Time and again, he put country before self, before party, before all else—in uniform and out. He will be remembered as one of our great Americans.— President Biden (@POTUS) October 18, 2021
また、バイデン氏は「国民全体があなたを悼んでいる。コリン・パウエル氏は良い人物だった。パウエル氏は最も偉大な米国人の一人として記憶されるだろう」と述べた。
© REUTERS / Kevin Lamarque
バイデン氏はパウエル氏の家族に哀悼の意を表した。
パウエル氏は18日、新型コロナウイルスの合併症により84歳で死去した。同氏は2003年のイラク侵攻に至るまで、米国での主要な出来事に携わった。同年、国連の安全保障理事会では、イラクのサダム・フセイン政権が大量破壊兵器を隠し持っていると訴えた。しかし、後に大量破壊兵器は存在しなかったことが判明した。
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