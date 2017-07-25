ロシアの巡洋艦や潜水艦がバルト海を通航

Красота! АПЛ Дмитрий Донской первый раз заходит в Балтику pic.twitter.com/63kw2vOnvK— Александр Коц (@sashakots) 24 июля 2017 г.
ネットに、バルト海を通航する重原子力ミサイル巡洋艦「ピョートル・ヴェリーキイ」と、世界最大の原子力潜水艦「ドミートリー・ドンスコイ」、救助曳航艦「ニコライ・チケル」の様子を映した動画が現れた。
Красота! АПЛ Дмитрий Донской первый раз заходит в Балтику pic.twitter.com/63kw2vOnvK— Александр Коц (@sashakots) 24 июля 2017 г.
ウリヤノフスクで、道路を渡ろうとした女性がオートバイによって転倒させられた。
米ワイオミング州で、火災の通報を受けて出動した消防隊員らは、珍しい光景を目にした。
YouTubeにユーザー名PeterSripolがおもちゃの消防車をアップ。この消防車、消火活動をせず、逆に火を噴く。
野口拓也選手はオーストラリアの動物園でコアラに噛まれた。
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