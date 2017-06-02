胸を露わに訴える　ブエノスアイレスでフェミニストたちが「裸」の抗議【写真】

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ミラー紙によると、アルゼンチンでの暴力に反対するこの抗議は、クラシック音楽の生演奏と共に行われた。
女性たちは、「フェミニズム-ジェノサイド」と書かれた大きな旗を掲げた。
抗議デモを主催したのは、運動体「Artistic Force of Communicative Shock」。
女性たちは初め何も言わずに裸で立ち続け、その後、旗の前で積み上げられた遺体を表現した。
Photos: Hundreds Of Women Strip Naked To Protest Domestic Violence https://t.co/7IKsSU3K8i via @heraldng pic.twitter.com/C0b6TRQNos— Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) 1 июня 2017 г.
Naked flash mob in Argentina demonstrates against sexism and gender-based violence https://t.co/s2D9FkvJVQ pic.twitter.com/55ggd60r32
— Newsweek (@Newsweek) 1 июня 2017 г.
先の報道によると、大統領選挙の候補であるルペン氏がパリのコンサートホール で演説中、フェメン運動を行うトップレスの女性活動家2人がステージに乱入を試みた。
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