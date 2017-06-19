エアバス　世界最大の旅客機の新バージョンを発表【動画】

スプートニク日本
A380plusの製造費は、初期型と比べて１３％安くなる。翼の構造が変わり、航空機の空力特性が向上し、最大４％の燃料節約が可能となる。
客席も変化し、座席数は８０席増えた。
Guess who's coming? #WeMakeItFly pic.twitter.com/3RKoXlbJc4— Airbus LIVE (@AirbusLIVE) 17 июня 2017 г.
先に、日本のパイロットがボーイング機を戦闘機のように見事に操る動画が人気を集めた。
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A380plusの製造費は、初期型と比べて１３％安くなる。翼の構造が変わり、航空機の空力特性が向上し、最大４％の燃料節約が可能となる。
客席も変化し、座席数は８０席増えた。
Guess who's coming? #WeMakeItFly pic.twitter.com/3RKoXlbJc4— Airbus LIVE (@AirbusLIVE) 17 июня 2017 г.
先に、日本のパイロットがボーイング機を戦闘機のように見事に操る動画が人気を集めた。
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