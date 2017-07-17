チリの首都が雪に「埋もれる」【写真】

スプートニク日本
BBCの情報によると、１人が氷の除去作業中に死亡し、電線の破損によりさらに２人が負傷した。
電力供給の停止の他、首都の公共交通機関の運行にも支障が出ている。
例年サンティアゴでは７月は１年で最も寒い月だが、気温が０℃を下回ることは滅多にない。
Rare snowfall blankets Santiago https://t.co/pdMqe4Hq6P— BBC News (World) (@BBCWorld) 15 июля 2017 г.
Snow is making an unusual appearance in Santiago, Chile; record lows are next in jeopardy: https://t.co/rXfNeQEQr8 pic.twitter.com/pcHJXljU21— AccuWeather (@breakingweather) 15 июля 2017 г.
https://t.co/eeD2LCFcZM It's chilly in Chile #SantiagoSnow— Feisty Almighty (@FeistyAlmighty) 16 июля 2017 г.
先の報道によると、最近モスクワとモスクワ州では肌寒い雨の日が続いている。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)