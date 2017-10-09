バルセロナでスペイン統一を保つための集会が開かれ、数千人が集まる【写真】

スペインのバルセロナ中心部に、カタルーニャ州の一方的な独立宣言に反対し、国の統一を保つため、数千人の人々が集まった。

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中心部のウルキナオナ広場は、スペイン国旗、カタルーニャ州旗、欧州旗で文字通り覆われた。人々は同広場から中央通りを行進した。

集会は、「十分だ！常識に戻ろう！」というスローガンの下で行われた。主催者側は、「民主主義の原則に一致しない」スローガンを使用しないよう呼びかけた。

🇪🇸 La mayoría silenciosa ha despertado. ¡Viva Catalunya y viva España! #RecuperemElSeny pic.twitter.com/jpHwWhjUU2 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 8 октября 2017 г.

GRACIAS a los miles y miles de catalanes que hoy habéis salido a la calle a decir SÍ a Catalunya y SÍ a España. ¡Orgullo! 🇪🇸#RecuperemElSeny pic.twitter.com/ER2TFfWdfm — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 8 октября 2017 г.

​集まった人々は「プッチダモン（カタルーニャ州政府のカルラス・プッチダモン首相）を刑務所へ！」「私はスペイン人だ！」「スペイン万歳！カタルーニャ万歳！」などと叫んだ。

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