ASEAN首脳会議開幕式でのトランプ大統領の握手がSNSで失笑を買う【動画・写真】

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首脳会議の開幕式で集合写真を撮影する時、これから「ASEAN握手」が行われるとアナウンスされた。トランプ大統領ははじめベトナムのグエン・スアン・フック首相の手を両手で握ってしまい、その後、腕を交差させてフック首相とフィリピンのドゥテルテ大統領の手を握る必要があることに気付いた。
Things got a bit awkward as Pres. Trump posed with world leaders for a group handshake at the beginning of the ASEAN summit in the Philippines. https://t.co/HZW5UwO6Gb pic.twitter.com/2bZnkTtrCy— ABC News (@ABC) 13 ноября 2017 г.
SNSユーザーたちはトランプ大統領の顔の表情と、気詰まりな状況に注目した。
Who doesn't love the ASEAN handshake? pic.twitter.com/nWOa2U6B5L— Ankit Panda (@nktpnd) 13 ноября 2017 г.
Trump does the ASEAN-way handshake (via AP). pic.twitter.com/AEWB96WTxj— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 13 ноября 2017 г.
トランプ大統領は握手が強引なことで知られている。特に相手を自分の方に引き寄せる傾向がある。
なおASEAN首脳会議に出席したロシアのメドベージェフ首相は、ASEAN式の握手ではなく、腕を交差させずに握手した。
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