ロシア人が、世界初の手漕ぎボートによる南太平洋横断に成功

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手漕ぎボートによる海洋横断の全歴史の中で、南極海を横断してホーン岬（南アメリカ最南端）を超えることに成功した人は誰もいなかった。
コニュホフさんは２０１８年から２０２０年に手漕ぎボート「アクロス」で単独世界一周航行を成し遂げる意向。
Федор Конюхов заканчивает переход через Тихий океан https://t.co/F1DtCL6dhg pic.twitter.com/W8UaRbcHs8— РИА Новости (@rianru) 10 мая 2019 г.
コースは３段階に分かれている。まずコニュホフさんは２０１８年１２月にニュージーランドを出発後、ホーン岬（チリ）に向かった。この第１段階が、世界１周コースの中で最も長い。２０１９年１２月には、ホーン岬からルーウィン岬（オーストラリア）まで、２０２０年１２月にはオーストラリアからニュージーランドへ向かう予定。各段階の平均日数は１２０日、総航行距離は２万７０００キロ。
«09 мая 2019 года Федор Конюхов пересек траверз островов Диего-Рамирес, Чили (68'68 з.д) и тем самым официально завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через Южный Океан с запада на восток»— vecs (@_vecs) 9 мая 2019 г.
155 дней в пути!
Осталось прицепиться к яхте и добраться до порта раньше шторма. pic.twitter.com/EOy6GVhxgI
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