ロシア人が、世界初の手漕ぎボートによる南太平洋横断に成功

有名なロシアの冒険家フョードル・コニュホフさんが、世界初の手漕ぎボートによるニュージーランドからチリまでの南太平洋横断に成功した。航海は１５４日に及んだ。遠征の本部が、通信社スプートニクに伝えた。

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手漕ぎボートによる海洋横断の全歴史の中で、南極海を横断してホーン岬（南アメリカ最南端）を超えることに成功した人は誰もいなかった。

コニュホフさんは２０１８年から２０２０年に手漕ぎボート「アクロス」で単独世界一周航行を成し遂げる意向。

​コースは３段階に分かれている。まずコニュホフさんは２０１８年１２月にニュージーランドを出発後、ホーン岬（チリ）に向かった。この第１段階が、世界１周コースの中で最も長い。２０１９年１２月には、ホーン岬からルーウィン岬（オーストラリア）まで、２０２０年１２月にはオーストラリアからニュージーランドへ向かう予定。各段階の平均日数は１２０日、総航行距離は２万７０００キロ。

«09 мая 2019 года Федор Конюхов пересек траверз островов Диего-Рамирес, Чили (68'68 з.д) и тем самым официально завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через Южный Океан с запада на восток»



155 дней в пути!

Осталось прицепиться к яхте и добраться до порта раньше шторма. pic.twitter.com/EOy6GVhxgI — vecs (@_vecs) 9 мая 2019 г.

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