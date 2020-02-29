WHO　世界レベルのウイルス感染リスクを「極めて高い」まで引き上げ

この発表が行われた記者会見の模様は中継され、WHOのツィッターを通して拡散された。
🚨 "Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of #COVID19 to very high at a global level"-@DrTedros #coronavirus— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
「我々はCOVID-19の拡大リスクおよび影響リスクの評価をグローバルレベルでは極めて高いに引き上げた。」
WHOのこれまで発表していたグローバル感染リスクは「高い」だった。
アダノム事務局長はウイルスのワクチンの実験結果が出るのはさらに数週間先になると語っている。
中国の新型コロナウイルス
中国当局は12月末、武漢市で原因不明の肺炎が発生したと発表した。最初の患者たちは海鮮市場に出入りしていた。
専門家らは、暫定的に新型コロナウイルス2019-nCoVが疾患の原因と判断した。
© Sputnik / Savitskaya Kristina
新型コロナウイルスについての情報の正誤
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