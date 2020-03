イラクの駐留米軍は11日、3人の死者を出したタジ基地へのロケット攻撃に対する報復攻撃をしたばかり。今回の空爆では武器庫を標的として攻撃を行った。国防総省によれば、これらの武器庫にはタジ基地攻撃の際に使用された兵器が保管されている模様。

