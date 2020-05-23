米軍がシリアでイスラム国の幹部を2人殺害

米軍主導の有志連合軍は5月17日、シリア東部のデリゾール県でダーイシュ掃討作戦を実施した。この作戦により有志連合軍は幹部クラスのメンバー、アフマド・イサ・イスマイル・アズ・ザヴィ氏とアフマド・アブド・ムハメッド・ハザン・アリ・ジュガイフィ氏の2名を殺害した。
SDF x US-led Coalition joint raid kills ISIS leaders Ahmad Isa Ismail al-Zawi (aka Abu Ali al-Baghdadi) and Ahmad Abd Muhammad Hasan al-Jughayfi in Deir ez-Zor, eastern Syria: coalition statement pic.twitter.com/TyuHyt71gQ— Rudaw English (@RudawEnglish) May 22, 2020
米軍は2019年末、ダーイシュの指導者アブ・バクル・アル・バグダディ容疑者の死亡を発表した。トランプ大統領によると、特別作戦ではバグダディ容疑者の子どもや大勢の戦闘員も死亡した。
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