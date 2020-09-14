世界一残念な観光地はエッフェル塔　調査で明らかに

その調査によると、世界で最も残念な観光地第1位は、パリのエッフェル塔。
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エッフェル塔
エッフェル塔のレビューでは「悪い」、「とても悪い」のカテゴリーで1万9303件の感想が寄せられており、これらの感想を書くのに費やした時間は合計402時間（ほぼ17日間）に及ぶという。
- コロッセオ© Depositphotos / Fazon1
- ビックベン© Fotolia / Bikeworldtravel
- ギザのピラミッド© Fotolia / Mirceadobre78
- 自由の女神© REUTERS / Lucas Jackson
- ハリウッドサイン© CC0 / Pixabay
- シドニー・オペラハウス© CC0 / Pixabay
- タージ・マハル© Fotolia / RAWPixel
- ベルリンの壁© Sputnik / Alexey Vitvitsky
- グランドキャニオン南壁© Sputnik / Natalia Seliverstova
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コロッセオ
2位にはイタリアのコロッセオ（41時間）、3位には英国のビックベン（33時間）がランクイン。これら以外には、ギザのピラミッド（エジプト）、自由の女神（米国）、ハリウッドサイン（米国）、シドニー・オペラハウス（オーストラリア）、タージ・マハル（インド）、ベルリンの壁（ドイツ）、グランドキャニオン南壁（米国）が残念な観光スポットとして選出された。
uSwitchは今回、トリップアドバイザーに寄せられた否定的なコメントの単語数の平均値を算出し、その平均値を1分間で入力した平均単語数で割る方法で分析を行った。
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