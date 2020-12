「核抑止政策」　 米豪が極超音速兵器の共同開発合意を締結　その裏に何が？

豪国防相の発表によれば、先週、豪州と米国は、極超音速巡航ミサイルのプロトタイプの開発と実験における協力に関する新たな合意を締結した。この合意は「サザンクロス統合飛行研究実験」の一環として結ばれたもので、「極超音速巡航ミサイルの実物大のプロトタイプの合同の飛行実験に実施を見込んでいる。」

© 写真 : The Ministry of Defence of the Russian Federation