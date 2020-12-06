選挙の不正疑惑を巡りトランプ大統領がジョージア州に立法府の臨時集会呼びかけ

トランプ大統領はジョージア州のブライアン・ケンプ知事をタグ付けしたツイートの中で、郵便投票で回収された票の署名照合が行われれば「いとも容易く」勝利すると記した。
I will easily & quickly win Georgia if Governor @BrianKempGA or the Secretary of State permit a simple signature verification. Has not been done and will show large scale discrepancies. Why are these two “Republicans” saying no? If we win Georgia, everything else falls in place!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020
これを受けてケンプ知事はすでに署名照合の必要性を再三強調してきたと応じた。
今朝、私は大統領に申し上げたが、署名照合を3度にわたって公けに呼び掛けてきた。それにより、我々の選挙プロセスにおける信頼を取り戻し、ジョージア州では有効票のみが集計されていることを証明しようとした。
As I told the President this morning, I’ve publicly called for a signature audit three times (11/20, 11/24, 12/3) to restore confidence in our election process and to ensure that only legal votes are counted in Georgia. #gapol https://t.co/xdXrhf1vI2— Brian Kemp (@BrianKempGA) December 5, 2020
これに対し、トランプ大統領は未だ署名照合が行われていないことにいら立ちを見せた。ケンプ知事のツイートに対する返信の中で、「君の陣営は君が指示することを実行していない。どんな隠し事をしている？」と記した。そのうえで、選挙結果の検討に向けた立法府の臨時集会を招集するよう指示した。
But you never got the signature verification! Your people are refusing to do what you ask. What are they hiding? At least immediately ask for a Special Session of the Legislature. That you can easily, and immediately, do. #Transparency https://t.co/h73ZfjrDt3— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020
選挙の暫定結果によると、トランプ大統領は16人の選挙人を擁するジョージア州で敗北している。
票の再集計作業はすでに2度も行われた。ただし、一部のトランプ支持者は、大統領に共感を示す選挙人を立法府が指名する可能性があると指摘している。
トランプ氏は選挙の敗北を認めていないが、現時点では民主党のジョー・バイデン氏が勝利したとされている。トランプ陣営の法律家は複数の州裁判所で選挙結果について異議を唱えているが、現在までにトランプ氏側の主張内容には確認がとれておらず、重大な選挙違反の証拠も見つかっていない。
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