モンゴルにチンギスハーン国際空港が開港

同通信社によると、モンゴルの国営航空会社「MIATモンゴル航空」が運航により、新空港から東京への第1便が4日昼に出発した。
#Монголия По сообщению правительства Монголии, страна планирует открыть воздушную границу и возобновить международные пассажирские рейсы в начале июня этого года. Новый международный аэропорт Улан-Батора «Чингисхан». pic.twitter.com/dQsjB7TmxX— Туроператор Кайлаш (@kailash_ru) May 24, 2021
空港は首都ウランバートルから南におよそ50キロに位置し、大型機も離着陸できる3600メートルの滑走路を備えている。また、年間200万人の旅客の受け入れが可能だという。
NHKの報道によると、空港の運営は日本とモンゴルの合弁企業が担うことになっている。
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