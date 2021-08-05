イスラエル空軍、レバノン領南部に空爆【動画】

発表によると、イスラエル空軍は前日にミサイル攻撃の拠点となったレバノン南部の地域に向けて空爆を行ったという。また、今回の空爆では、かつての攻撃拠点も標的となったという。
israel is bombing lebanon, exactly 1 yr after the beirut blasts that killed 214+ ppl ! pls spread and keep them in your prayers !pic.twitter.com/6PQpQFUnon— zainab⁷ (@joonsgenre) August 4, 2021
報道によると、24時間の間にイスラエル側から行われた空爆として4度目になるという。
3日にはレバノンからイスラエル領に向けて3発のロケットが発射された。2発はイスラエル領に着弾したものの、1発は国境を越えることなくレバノン領内で着弾した。
RAW FOOTAGE: 3 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel. 2 rockets landed in Israel, and 1 fell inside Lebanon.— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2021
In response, our artillery forces fired into Lebanon. pic.twitter.com/Sf3754RqRU
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