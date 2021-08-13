学校内でのマスク着用義務定めた教育委員会に脅迫行為、バイデン氏が反発【動画】

米テネシー州では児童のマスク着用を義務付けた教育委員会に対し、保護者らが脅迫行為を働いた。これを受けて、ジョー・バイデン大統領は児童の安全のためには学校内でのマスク着用義務が必要であることに市民の理解を求めた。