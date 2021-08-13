学校内でのマスク着用義務定めた教育委員会に脅迫行為、バイデン氏が反発【動画】

バイデン氏はテネシー州郊外で撮影されたビデオ映像に対しこのように表明した。
私はテネシー州のビデオを見た。そこでは抗議する市民らが看護婦や医師等を脅していた。教育委員会は児童の安全のためにマスク着用義務を決定した。そして彼らが出てくると、これらの医師や看護婦に対して脅迫を行ったのである。ご存知の通り、我々の医療スタッフは英雄である。
映像の中では、学校の駐車場に集まった保護者らが児童のマスク着用を義務付けた教育委員会に対し抗議を行う様子が確認できる。
The parking lot after a school board meeting last night in Franklin, the wealthiest place in Tennessee. Parents harassed medical professionals who had spoken in favor of masks in schools. “We know who you are. You can leave freely, but we will find you.” pic.twitter.com/SzR0uvMeE7— Natalie Allison (@natalie_allison) August 11, 2021
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