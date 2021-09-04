ISSで宇宙チリが開花

マッカーサー飛行士は「宇宙チリのニュースです。花を咲かせました！私はニコニコ顔です。1週間後には小さな実がなると期待しています」とツィッターで報告をした。

Space Chile update: they’re blooming🌸! I’m grinning! We expect to see small developing fruit in another week. Learning to grow these more complicated plants in @Space_Station’s unique environment will enable astronauts on future planetary missions to grow some of their own food! pic.twitter.com/gGtQqyaKs0 — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 3, 2021

​現在ISSでは、第65次長期滞在クルーのオレッグ・ノヴィツキー（ロシア）、ピョートル・ドゥブロフ（ロシア）、マーク・ヴァンデハイ（米国）、シェーン・キンブロー（米国）、メ―ガン・マッカーサー（米国）、星出彰彦（日本）、トマ・ペスケ（フランス）の各宇宙飛行士が活動している。

これより前、中国では月旅行を経験した「宇宙米」の最初の収穫が行われた。

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