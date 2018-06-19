久子さま、サランスクでのＷ杯試合に向けサッカーボール形のイヤリングと指輪着用【写真】

スプートニク日本
日本とコロンビアの両国代表の試合を前に久子さまが美術館を訪れた後、ナルベコワ館長は、「私の心配にもかかわらず、高円宮妃殿下は非常に交際好きな方だと分かり、そして、もしこう言っても良いのであれば、欧州的な方であると分かりました。皇室の方ですが、高円宮妃殿下は握手をしたり、自由に話をしたり、写真を撮ってもらったりできたのです」と語った。
Впервые за 102 года Россию посетил член японской императорской семьи. Принцесса Хисако Такамадо прилетела в Саранск на матч своей сборной pic.twitter.com/HI2e5dxeVP— НТВ (@ntvru) 19 июня 2018 г.
高円宮妃殿下は、サッカーＷ杯ロシア大会におけるコロンビアチームとの初戦で自国代表を応援するため、サランスクに飛行機で到着していた。
Члены японской императорской семьи не посещали Россию с 1916 года.— Нияма (@Niyama_ru) 19 июня 2018 г.
Но сегодня принцесса Японии Хисако Такамадо приехала, чтобы поболеть за сборную своей страны в матче против Колумбии на Чемпионате мира по футболу.
Вдумайтесь: она приехала сюда впервые за 100 лет.
В Саранск. pic.twitter.com/y20G8a4JwU
日本とコロンビアの代表の間の試合は、１９日１５時（日本時間２１時）に「モルドヴィア・アリーナ」で始まった。
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