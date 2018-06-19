久子さま、サランスクでのＷ杯試合に向けサッカーボール形のイヤリングと指輪着用【写真】

Члены японской императорской семьи не посещали Россию с 1916 года.



Но сегодня принцесса Японии Хисако Такамадо приехала, чтобы поболеть за сборную своей страны в матче против Колумбии на Чемпионате мира по футболу.



Вдумайтесь: она приехала сюда впервые за 100 лет.

В Саранск. pic.twitter.com/y20G8a4JwU