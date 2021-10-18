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https://jp.sputniknews.com/20211018/8772945.html
小室圭さん 赤坂御用地を訪問 秋篠宮夫妻に挨拶
小室圭さん 赤坂御用地を訪問 秋篠宮夫妻に挨拶
秋篠宮家長女の眞子さんと今月26日に結婚する小室圭さんが、秋篠宮夫妻に挨拶するため一家を訪ねた。眞子さんと小室さんは約3年ぶりの再会を果たした。NHKが報じている。 2021年10月18日, Sputnik 日本
2021-10-18T14:21+0900
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2021-10-19T19:22+0900
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小室さんは日本時間18日午前8時前、横浜市内の自宅を車で出発。午前9時15分頃に秋篠宮一家の住まいがある東京・赤坂御用地に到着した。眞子さんは小室さんと約3年ぶりに再会。秋篠宮夫妻は小室さんから結婚の挨拶を受けたという。今月26日に2人は結婚し、東京都内のホテルで記者会見を行う予定。
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小室圭さん 赤坂御用地を訪問 秋篠宮夫妻に挨拶
14:21 18.10.2021 (Updated: 19:22 19.10.2021)
秋篠宮家長女の眞子さんと今月26日に結婚する小室圭さんが、秋篠宮夫妻に挨拶するため一家を訪ねた。眞子さんと小室さんは約3年ぶりの再会を果たした。NHKが報じている。
小室さんは日本時間18日午前8時前、横浜市内の自宅を車で出発。午前9時15分頃に秋篠宮一家の住まいがある東京・赤坂御用地に到着した。
眞子さんは小室さんと約3年ぶりに再会。秋篠宮夫妻は小室さんから結婚の挨拶を受けたという。
今月26日に2人は結婚
し、東京都内のホテルで記者会見を行う予定。