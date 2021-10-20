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中国 2020年新型コロナ隔離ホテル倒壊 20人に懲役刑
中国 2020年新型コロナ隔離ホテル倒壊 20人に懲役刑
中国東部の福建省泉州市で2020年3月に新型コロナウイルスの隔離施設として使用されていたホテルが崩壊し、29人が死亡、50人が負傷した事故で、泉州市の地方裁判所は、20人に懲役刑を言い渡した。 2021年10月20日, Sputnik 日本
2021-10-20T00:10+0900
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泉州市鯉城区で2020年3月7日現地時間19時15分頃、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者を隔離する施設として使用されていたホテル「Xinjia Express」が倒壊した。主要な被告であるホテルの所有者Yang Jinqiang被告は、都市農村計画、建設、産業安全技術に関する法律や規制に違反し、違法な改装を行い、必要なライセンスや許可を取得するために役人を買収するなどのさまざまな策を用いた。Yang被告とその他の被告は、4階建てだった建物にフロアを違法に増やして７階建てにして倒壊のリスクを高め、結果的に建物は倒壊した。裁判所はYang被告に懲役20年と罰金220万元（約34万5000ドル）の判決を言い渡し、さらに12人に懲役2年6ヵ月から13年の判決を言い渡した。また役人7人に懲役2年から6年の判決が言い渡された。関連ニュース
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中国 2020年新型コロナ隔離ホテル倒壊 20人に懲役刑
中国東部の福建省泉州市で2020年3月に新型コロナウイルスの隔離施設として使用されていたホテルが崩壊し、29人が死亡、50人が負傷した事故で、泉州市の地方裁判所は、20人に懲役刑を言い渡した。
泉州市鯉城区で2020年3月7日現地時間19時15分頃、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者を隔離する施設として使用されていたホテル「Xinjia Express」が倒壊した
。
主要な被告であるホテルの所有者Yang Jinqiang被告は、都市農村計画、建設、産業安全技術に関する法律や規制に違反し、違法な改装を行い、必要なライセンスや許可を取得するために役人を買収するなどのさまざまな策を用いた。
Yang被告とその他の被告は、4階建てだった建物にフロアを違法に増やして７階建てにして倒壊のリスクを高め、結果的に建物は倒壊した。
裁判所はYang被告に懲役20年と罰金220万元（約34万5000ドル）の判決を言い渡し、さらに12人に懲役2年6ヵ月から13年の判決を言い渡した。
また役人7人に懲役2年から6年の判決が言い渡された。