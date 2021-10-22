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https://jp.sputniknews.com/20211022/9359296.html
韓国への2021年の脱北者数が発表
韓国への2021年の脱北者数が発表
2021年1月から10月の10か月間に北朝鮮から韓国へ逃げ込んだ、いわゆる脱北者の数は48人に上った。22日付けの聯合ニュースが韓国統一部の発表を引用して報じた。 2021年10月22日, Sputnik 日本
2021-10-22T22:22+0900
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聯合ニュースによれば、性別の内訳は女性19人、男性29人で、そのうち第3四半期（7月から9月）の脱北者は10人以上に上っている。聯合ニュースによれば、韓国へ逃げ込む脱北者の数はコロナウイルスのパンデミックの開始とともに国境の警備体制が強化されたため、激減した。2021年第2四半期の韓国への脱北者の数はわずか5人で、2003年以来、最低の数値となっている。関連ニュース
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韓国への2021年の脱北者数が発表
2021年1月から10月の10か月間に北朝鮮から韓国へ逃げ込んだ、いわゆる脱北者の数は48人に上った。22日付けの聯合ニュースが韓国統一部の発表を引用して報じた。
聯合ニュースによれば
、性別の内訳は女性19人、男性29人で、そのうち第3四半期（7月から9月）の脱北者は10人以上に上っている。
聯合ニュースによれば、韓国へ逃げ込む脱北者の数はコロナウイルスのパンデミックの開始とともに国境の警備体制が強化されたため、激減した。
2021年第2四半期の韓国への脱北者の数はわずか5人で、2003年以来、最低の数値となっている。