登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211022/9359296.html
韓国への2021年の脱北者数が発表
韓国への2021年の脱北者数が発表
2021年1月から10月の10か月間に北朝鮮から韓国へ逃げ込んだ、いわゆる脱北者の数は48人に上った。22日付けの聯合ニュースが韓国統一部の発表を引用して報じた。 2021年10月22日, Sputnik 日本
2021-10-22T22:22+0900
2021-10-22T22:22+0900
韓国
北朝鮮
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/755/87/7558739_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_b1a267b33b7e9ee13d098eaf5c36e1a6.jpg
聯合ニュースによれば、性別の内訳は女性19人、男性29人で、そのうち第3四半期（7月から9月）の脱北者は10人以上に上っている。聯合ニュースによれば、韓国へ逃げ込む脱北者の数はコロナウイルスのパンデミックの開始とともに国境の警備体制が強化されたため、激減した。2021年第2四半期の韓国への脱北者の数はわずか5人で、2003年以来、最低の数値となっている。関連ニュース
韓国
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/755/87/7558739_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_f053bedb499eed2493d2db28cc7b798d.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
韓国, 北朝鮮

韓国への2021年の脱北者数が発表

22:22 22.10.2021
© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейский солдат у границы с КНДР
Южнокорейский солдат у границы с КНДР - Sputnik 日本, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
フォローする
2021年1月から10月の10か月間に北朝鮮から韓国へ逃げ込んだ、いわゆる脱北者の数は48人に上った。22日付けの聯合ニュースが韓国統一部の発表を引用して報じた。
聯合ニュースによれば、性別の内訳は女性19人、男性29人で、そのうち第3四半期（7月から9月）の脱北者は10人以上に上っている。
聯合ニュースによれば、韓国へ逃げ込む脱北者の数はコロナウイルスのパンデミックの開始とともに国境の警備体制が強化されたため、激減した。
2021年第2四半期の韓国への脱北者の数はわずか5人で、2003年以来、最低の数値となっている。
関連ニュース
北朝鮮　金正恩氏の妹、金与正氏「米軍がいる限り朝鮮半島に平和は訪れない」
北朝鮮　「非社会主義的思想」を抑圧するレクチャーを実施
新型コロナウイルス
国際
日本
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
22:22韓国への2021年の脱北者数が発表
21:30米国食品医薬品局（FDA）　スプートニクVによってはじめて開発された「ワクチンカクテル」法を認証　ブースターワクチンの「ミックスアンドマッチ」を許可－ロシア直接投資基金
21:21今週のベストショット　10月16日―10月22日
20:54岩田守弘さん外務大臣表彰、ロシアバレエ界で30年以上にわたり活躍　指導者としてまい進
20:36サイバーパンクはもうここに　RGBライト付きRazer Zephyrフェイスシールドが数時間で完売
20:10バイデン米大統領の台湾に関する発言　中国外交部が反発
19:28フィギュアの宇野昌磨選手「チェンを意識できる立場にない」　米国大会直前の記者会見で
19:07ロシアの火薬工場の爆発で16人が犠牲に
18:31スペインの研究者　インフルエンザのように新型コロナ感染が季節性であることを解明
18:02バイデン米大統領の不思議なポーズ　ネットユーザーを悩ます
17:38米国防総省　極超音速兵器の実験中止を承認
17:14著名な中国人ピアニスト、ユンディ・リが買春の疑いで拘束
17:01アフリカ象の遺伝的変化　密漁から牙のない子が生まれる
16:30日本政府がエネルギー基本計画を改定　再生可能エネルギーを主力としつつも課題多く
16:18日本　大阪で停電が発生　USJのアトラクションが停止
15:56日本　タクシーと衝突したトラックが百貨店に突っ込む　3人がけが
15:27米俳優ボールドウィンさん　撮影中に小道具で誤射　カメラマンが死亡、監督は重傷
14:51中国が台湾に侵攻した場合、米国は台湾を防衛する＝バイデン米大統領
14:10日本　旧大口病院の元看護師に死刑求刑　点滴に消毒液混入し患者3人殺害
13:00ロシアでボクサーが熊に襲われるも返り討ちで仕留める【写真】