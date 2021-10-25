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https://jp.sputniknews.com/20211025/9372817.html
銅価格が上昇 中国の電力不足を背景に
銅価格が上昇 中国の電力不足を背景に
銅の国際価格は25日、中国の電力不足により、1％超上昇している。 2021年10月25日, Sputnik 日本
2021-10-25T15:21+0900
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経済
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ウォール・ストリート・ジャーナルがANZのアナリストらを引用して報じたところによると、中国の電力不足を受けた金属生産の減少により、銅の価格が上昇している。ニューヨーク商品取引所（COMEX）では日本時間14時時点で、銅先物12月限の価格は1.18％高の1ポンド＝4.5545ドル。関連記事
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銅価格が上昇 中国の電力不足を背景に
銅の国際価格は25日、中国の電力不足により、1％超上昇している。
ウォール・ストリート・ジャーナルがANZのアナリストらを引用して報じたところによると、中国の電力不足を受けた金属生産の減少により、銅の価格が上昇している。
ニューヨーク商品取引所（COMEX）では日本時間14時時点で、銅先物12月限の価格は1.18％高の1ポンド＝4.5545ドル。