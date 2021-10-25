登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211025/9373062.html
中国、新型コロナ感染再拡大が進む 北京国際マラソン延期
中国、新型コロナ感染再拡大が進む 北京国際マラソン延期
中国では24日、新型コロナウイルスの感染者が新たに35人確認された。中国では24日までの1週間で感染者の数が160人以上に上り、新型コロナウイルス感染の再拡大が進んでいる。NHKが報じた。 2021年10月25日, Sputnik 日本
2021-10-25T16:30+0900
2021-10-25T16:30+0900
2021-10-25T16:30+0900
新型コロナウイルス
スポーツ
中国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/293/97/2939790_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4e26e73b80a53b6e798a1d8bcabfb33.jpg
NHKが中国の保健当局などを引用して報じたところによると、中国では24日、首都・北京や内モンゴル自治区など7つの省などで新型コロナウイルスの新規感染者が35人確認された。24日までの1週間で確認された新たな感染者は160人以上に上る。NHKによると、新型コロナ感染再拡大の影響で、今月31日に予定されていた北京国際マラソンの延期が決まった。NHKは「北京では来年2月からオリンピックの開催を控えていて、さらなる感染拡大に警戒を強めている」と報じている。関連記事
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/293/97/2939790_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b535ccbca73af1fcb10c2e23d201f6db.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
スポーツ, 中国
中国、新型コロナ感染再拡大が進む 北京国際マラソン延期
中国では24日、新型コロナウイルスの感染者が新たに35人確認された。中国では24日までの1週間で感染者の数が160人以上に上り、新型コロナウイルス感染の再拡大が進んでいる。NHKが報じた。
NHKが中国の保健当局
などを引用して報じたところによると、中国では24日、首都・北京や内モンゴル自治区など7つの省などで新型コロナウイルスの新規感染者が35人確認された。24日までの1週間で確認された新たな感染者は160人以上に上る。
NHKによると、新型コロナ感染再拡大の影響で、今月31日に予定されていた北京国際マラソンの延期が決まった。
NHKは「北京では来年2月からオリンピックの開催を控えていて、さらなる感染拡大に警戒を強めている」と報じている。