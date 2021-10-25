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中国、新型コロナ感染再拡大が進む　北京国際マラソン延期
中国、新型コロナ感染再拡大が進む　北京国際マラソン延期
中国では24日、新型コロナウイルスの感染者が新たに35人確認された。中国では24日までの1週間で感染者の数が160人以上に上り、新型コロナウイルス感染の再拡大が進んでいる。NHKが報じた。 2021年10月25日, Sputnik 日本
2021-10-25T16:30+0900
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NHKが中国の保健当局などを引用して報じたところによると、中国では24日、首都・北京や内モンゴル自治区など7つの省などで新型コロナウイルスの新規感染者が35人確認された。24日までの1週間で確認された新たな感染者は160人以上に上る。NHKによると、新型コロナ感染再拡大の影響で、今月31日に予定されていた北京国際マラソンの延期が決まった。NHKは「北京では来年2月からオリンピックの開催を控えていて、さらなる感染拡大に警戒を強めている」と報じている。関連記事
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中国、新型コロナ感染再拡大が進む　北京国際マラソン延期

16:30 25.10.2021
© REUTERS / Damir Sagolj北京国際マラソン
北京国際マラソン - Sputnik 日本, 1920, 25.10.2021
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中国では24日、新型コロナウイルスの感染者が新たに35人確認された。中国では24日までの1週間で感染者の数が160人以上に上り、新型コロナウイルス感染の再拡大が進んでいる。NHKが報じた。
NHKが中国の保健当局などを引用して報じたところによると、中国では24日、首都・北京や内モンゴル自治区など7つの省などで新型コロナウイルスの新規感染者が35人確認された。24日までの1週間で確認された新たな感染者は160人以上に上る。
NHKによると、新型コロナ感染再拡大の影響で、今月31日に予定されていた北京国際マラソンの延期が決まった。
NHKは「北京では来年2月からオリンピックの開催を控えていて、さらなる感染拡大に警戒を強めている」と報じている。
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