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https://jp.sputniknews.com/20211026/5-9383054.html
東京都 5か月連続で「転出超過」に
東京都 5か月連続で「転出超過」に
日本総務省が26日に発表した住民基本台帳に基づく9月の人口移動報告によると、東京都は5か月連続で転出が転入を上回る「転出超過」となった。同省は「新型コロナウイルスの影響が依然見られるが、緊急事態宣言の解除後の変化に注視したい」としている。NHKが報じた。 2021年10月26日, Sputnik 日本
2021-10-26T23:50+0900
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総務省の報告によると、9月に都への転入者は2万5151人、都からの転出者が2万8684人で、転出者が転入者を3533人上回り、5か月連続で転出超過となった。東京都では昨年7月以降、一時期を除き転出超過が続いている。9月は新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同月と比較し、転入者は約5000人少ない一方で、転出者は約1000人増加した。なお、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の「東京圏」でみると転入者が6万2737人、転出者が6万2504人で、転入者が233人上回った。関連記事
https://jp.sputniknews.com/20210129/8116447.html
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東京都 5か月連続で「転出超過」に
日本総務省が26日に発表した住民基本台帳に基づく9月の人口移動報告によると、東京都は5か月連続で転出が転入を上回る「転出超過」となった。同省は「新型コロナウイルスの影響が依然見られるが、緊急事態宣言の解除後の変化に注視したい」としている。NHKが報じた。
総務省の報告
によると、9月に都への転入者は2万5151人、都からの転出者が2万8684人で、転出者が転入者を3533人上回り、5か月連続で転出超過
となった。
東京都では昨年7月以降、一時期を除き転出超過が続いている。9月は新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同月と比較し、転入者は約5000人少ない一方で、転出者は約1000人増加した。
なお、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の「東京圏」でみると転入者が6万2737人、転出者が6万2504人で、転入者が233人上回った。