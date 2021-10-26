https://jp.sputniknews.com/20211026/5-9383054.html

東京都 5か月連続で「転出超過」に

東京都 5か月連続で「転出超過」に

日本総務省が26日に発表した住民基本台帳に基づく9月の人口移動報告によると、東京都は5か月連続で転出が転入を上回る「転出超過」となった。同省は「新型コロナウイルスの影響が依然見られるが、緊急事態宣言の解除後の変化に注視したい」としている。NHKが報じた。 2021年10月26日, Sputnik 日本

2021-10-26T23:50+0900

2021-10-26T23:50+0900

2021-10-26T23:50+0900

国内

東京

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/736/90/7369095_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_815d51a5852476e09ce545dc3a252285.jpg

総務省の報告によると、9月に都への転入者は2万5151人、都からの転出者が2万8684人で、転出者が転入者を3533人上回り、5か月連続で転出超過となった。東京都では昨年7月以降、一時期を除き転出超過が続いている。9月は新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同月と比較し、転入者は約5000人少ない一方で、転出者は約1000人増加した。なお、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の「東京圏」でみると転入者が6万2737人、転出者が6万2504人で、転入者が233人上回った。関連記事

https://jp.sputniknews.com/20210129/8116447.html

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国内, 東京