登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211026/5-9383054.html
東京都　5か月連続で「転出超過」に
東京都　5か月連続で「転出超過」に
日本総務省が26日に発表した住民基本台帳に基づく9月の人口移動報告によると、東京都は5か月連続で転出が転入を上回る「転出超過」となった。同省は「新型コロナウイルスの影響が依然見られるが、緊急事態宣言の解除後の変化に注視したい」としている。NHKが報じた。 2021年10月26日, Sputnik 日本
2021-10-26T23:50+0900
2021-10-26T23:50+0900
国内
東京
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/736/90/7369095_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_815d51a5852476e09ce545dc3a252285.jpg
総務省の報告によると、9月に都への転入者は2万5151人、都からの転出者が2万8684人で、転出者が転入者を3533人上回り、5か月連続で転出超過となった。東京都では昨年7月以降、一時期を除き転出超過が続いている。9月は新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同月と比較し、転入者は約5000人少ない一方で、転出者は約1000人増加した。なお、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の「東京圏」でみると転入者が6万2737人、転出者が6万2504人で、転入者が233人上回った。関連記事
https://jp.sputniknews.com/20210129/8116447.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/736/90/7369095_359:0:1860:1126_1920x0_80_0_0_533bfda58b7199a018af2dda6e3520d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 東京

東京都　5か月連続で「転出超過」に

23:50 26.10.2021
© Sputnik / デニス・コルジョフ車通りの少ない皇居外苑周辺の道路
車通りの少ない皇居外苑周辺の道路 - Sputnik 日本, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / デニス・コルジョフ
フォローする
日本総務省が26日に発表した住民基本台帳に基づく9月の人口移動報告によると、東京都は5か月連続で転出が転入を上回る「転出超過」となった。同省は「新型コロナウイルスの影響が依然見られるが、緊急事態宣言の解除後の変化に注視したい」としている。NHKが報じた。
総務省の報告によると、9月に都への転入者は2万5151人、都からの転出者が2万8684人で、転出者が転入者を3533人上回り、5か月連続で転出超過となった。
東京都 - Sputnik 日本, 1920, 29.01.2021
東京　転入超過数が最少に　テレワークの増加が影響か
01月29日, 22:24
東京都では昨年7月以降、一時期を除き転出超過が続いている。9月は新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同月と比較し、転入者は約5000人少ない一方で、転出者は約1000人増加した。
なお、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の「東京圏」でみると転入者が6万2737人、転出者が6万2504人で、転入者が233人上回った。
関連記事
日本の人口は1億2622万7000人　国勢調査
リモートワークに慣れた米国市民は、オフィスワークに戻ることよりも辞めることを選択
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
昨日東京都　5か月連続で「転出超過」に
昨日「イカゲーム」の監督、自身の収入について語る
昨日テスラ　将来、暗号通貨による決済再開もありうる
昨日スウェーデン発の一人乗り「空飛ぶクルマ」、来年より販売開始
昨日「スキタイの黄金」はクリミアに返還されないのか?　オランダの裁判所、ウクライナの所有物と認める
昨日インフルエンザ株の1つ、コロナのパンデミック中に消滅か＝研究
昨日日本経産省　冬に備え追加電力・燃料を公募で確保
昨日中国の蘭州市、制限措置導入　コロナ拡大で
昨日ソロモン諸島で第2次世界大戦中の不発弾が爆発　2人死亡
昨日東京五輪の新体操金メダリストが世界選手権を欠場
昨日軽石漂着　沖縄県、緊急対策チーム設置
昨日韓国・盧泰愚元大統領が死去＝聯合ニュース
昨日眞子さんと小室圭さん、結婚記者会見に臨む　周辺ではデモも
昨日マスク氏の資産、256億ドル増　テスラ時価総額1兆ドル突破で
昨日スノーデン氏　生態認証と引き換えに仮想通貨を取引しないよう訴え
昨日日本　「過労自殺」、約半数がうつ病など発症から6日以内に死亡
昨日星出宇宙飛行士搭乗の宇宙船、11月5日にISS離脱へ
昨日岸田首相、COP26首脳会合に出席の意向
昨日韓国とフィリピン、自由貿易協定締結　95％関税撤廃
昨日「哀れな降伏」　ロシアに対するバイデン大統領の2つの敗北