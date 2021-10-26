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マスク氏の資産、256億ドル増　テスラ時価総額1兆ドル突破で
マスク氏の資産、256億ドル増　テスラ時価総額1兆ドル突破で
フォーブスの億万長者ランキングによると、米電気自動車（EV）メーカー、テスラを率いるイーロン・マスク氏の資産が、256億ドル（約2兆9183億円）増加した。 2021年10月26日, Sputnik 日本
2021-10-26T17:30+0900
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マスク氏の現在の資産は、約2550億ドル。2位はアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏、3位はLVMHグループの会長を務めるベルナール・アルノー氏。25日、テスラの株価が9.75％上昇し、同社の時価総額が初めて1兆ドルを超えた。テスラの株価は、米レンタカー大手ハーツがテスラからEV史上最大規模の10万台を購入すると発表したのを受けて急騰した。関連記事
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マスク氏の資産、256億ドル増　テスラ時価総額1兆ドル突破で

17:30 26.10.2021
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с телефоном в руках - Sputnik 日本, 1920, 26.10.2021
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フォーブスの億万長者ランキングによると、米電気自動車（EV）メーカー、テスラを率いるイーロン・マスク氏の資産が、256億ドル（約2兆9183億円）増加した。
マスク氏の現在の資産は、約2550億ドル。
2位はアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏、3位はLVMHグループの会長を務めるベルナール・アルノー氏。
25日、テスラの株価が9.75％上昇し、同社の時価総額が初めて1兆ドルを超えた。
テスラの株価は、米レンタカー大手ハーツがテスラからEV史上最大規模の10万台を購入すると発表したのを受けて急騰した。
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