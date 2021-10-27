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日本のガソリン価格 7年ぶりの高水準 平均167.3円に

日本のガソリン価格 7年ぶりの高水準 平均167.3円に

27日、ガソリン価格（25日現在）が1リットルあたり167.3円となったと発表された。前週より2.7円高で、値上がりは8週連続となり、7年ぶりの高値を示している。 2021年10月27日, Sputnik 日本

2021-10-27T17:45+0900

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価格値上がりは原油高騰の影響を受けたもので、経済活動の再開で世界的に需要が高まったことに起因するとされる。こうした中、萩生田経済産業相は、中小企業向けの資金繰りなど、対応を検討すると発表。また、同大臣は、アラブ首長国連邦（UAE）と会談し、原油の増産などを要請したという。関連記事

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