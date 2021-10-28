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日本　リニア中央新幹線工事事故　崩落は2回
日本　リニア中央新幹線工事事故　崩落は2回
共同通信によると、日本の岐阜県中津川市のリニア中央新幹線のトンネルの工事現場で27日に起きた事故では、崩落が1回ではなく、2回発生していた。 2021年10月28日, Sputnik 日本
2021-10-28T20:30+0900
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共同通信がIR東海を引用して報じたところによると、日本時間27日午後7時20分ごろに10～20秒の間隔で崩壊が2回発生した。27日、リニア中央新幹線のトンネルの工事現場で崩落事故があり、作業員1人が死亡、1人が負傷した。現在、原因の調査が行われている。
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日本　リニア中央新幹線工事事故　崩落は2回

20:30 28.10.2021
© AFP 2021リニア中央新幹線
リニア中央新幹線 - Sputnik 日本, 1920, 28.10.2021
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共同通信によると、日本の岐阜県中津川市のリニア中央新幹線のトンネルの工事現場で27日に起きた事故では、崩落が1回ではなく、2回発生していた。
共同通信がIR東海を引用して報じたところによると、日本時間27日午後7時20分ごろに10～20秒の間隔で崩壊が2回発生した。
27日、リニア中央新幹線のトンネルの工事現場で崩落事故があり、作業員1人が死亡、1人が負傷した。現在、原因の調査が行われている。
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