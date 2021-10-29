https://jp.sputniknews.com/20211029/9401942.html

米国がアフガンに160億円規模の追加人道支援策を発表

米国がアフガンに160億円規模の追加人道支援策を発表

米国はアフガニスタンに追加で1億4400万ドル（約163億円）の人道支援を提供する。ホワイトハウスが発表した。 2021年10月29日, Sputnik 日本

2021-10-29T09:41+0900

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米国政府による人道支援の発表は、8月末に米軍がアフガニスタンを撤退してから初めて。米国は2021年の会計年度だけで、アフガニスタンやその難民に合わせて4億7400万ドルの支援を行う。この支援は独立系の団体を経由して提供される。これにより、1800万人以上のアフガニスタン人に支援が行き届くという。予算は主に食料や飲み水の提供、水道管の敷設に加え、干ばつや越冬に向けた対応に当てられる見通し。関連ニュース

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