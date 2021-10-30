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中国の習国家主席とジョンソン英首相が電話会談　経済、健康分野で協力を協議
中国の習国家主席とジョンソン英首相が電話会談　経済、健康分野で協力を協議
29日、中国の習近平国家主席と英国のボリス・ジョンソン首相は電話会談を実施した中で、経済、健康、気候変動対策での協力を話し合い、両国の企業に良好なビジネス環境を作る構えを表した。中国国際電視台（CGTN）が報じた。 2021年10月30日, Sputnik 日本
2021-10-30T07:10+0900
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習国家主席は、中国の高品質製品の対英輸出の拡大を中国は歓迎しており、医療、健康、「グリーン」産業の発展、デジタル経済、金融、イノベーションの分野での協力拡大に意欲を示した。ジョンソン首相は、英中がグローバルな健康保健システム、世界経済の復興、イランの核問題、テロ対策といった分野で共通の関心、合意を多く抱えているとし、「双方は胸襟を開いた対話と友好的な協力を強化する必要がある」との見解を示した。関連ニュース
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中国の習国家主席とジョンソン英首相が電話会談　経済、健康分野で協力を協議

07:10 30.10.2021
© AP Photo / Xinhua News Agency / Li Xueren習近平氏
習近平氏 - Sputnik 日本, 1920, 30.10.2021
© AP Photo / Xinhua News Agency / Li Xueren
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29日、中国の習近平国家主席と英国のボリス・ジョンソン首相は電話会談を実施した中で、経済、健康、気候変動対策での協力を話し合い、両国の企業に良好なビジネス環境を作る構えを表した。中国国際電視台（CGTN）が報じた。
習国家主席は、中国の高品質製品の対英輸出の拡大を中国は歓迎しており、医療、健康、「グリーン」産業の発展、デジタル経済、金融、イノベーションの分野での協力拡大に意欲を示した
ジョンソン首相は、英中がグローバルな健康保健システム、世界経済の復興、イランの核問題、テロ対策といった分野で共通の関心、合意を多く抱えているとし、「双方は胸襟を開いた対話と友好的な協力を強化する必要がある」との見解を示した。
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