登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211030/9409634.html
中国の習国家主席とジョンソン英首相が電話会談 経済、健康分野で協力を協議
中国の習国家主席とジョンソン英首相が電話会談 経済、健康分野で協力を協議
29日、中国の習近平国家主席と英国のボリス・ジョンソン首相は電話会談を実施した中で、経済、健康、気候変動対策での協力を話し合い、両国の企業に良好なビジネス環境を作る構えを表した。中国国際電視台（CGTN）が報じた。 2021年10月30日, Sputnik 日本
2021-10-30T07:10+0900
2021-10-30T07:10+0900
2021-10-30T07:10+0900
政治
中国
英国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/7734557_0:409:2782:1974_1920x0_80_0_0_e02ec340352a5bcd28c3b690d823a617.jpg
習国家主席は、中国の高品質製品の対英輸出の拡大を中国は歓迎しており、医療、健康、「グリーン」産業の発展、デジタル経済、金融、イノベーションの分野での協力拡大に意欲を示した。ジョンソン首相は、英中がグローバルな健康保健システム、世界経済の復興、イランの核問題、テロ対策といった分野で共通の関心、合意を多く抱えているとし、「双方は胸襟を開いた対話と友好的な協力を強化する必要がある」との見解を示した。関連ニュース
中国
英国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/7734557_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_20f9221be6289fb9fc1b6e06c0d6b79a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
政治, 中国, 英国
中国の習国家主席とジョンソン英首相が電話会談 経済、健康分野で協力を協議
29日、中国の習近平国家主席と英国のボリス・ジョンソン首相は電話会談を実施した中で、経済、健康、気候変動対策での協力を話し合い、両国の企業に良好なビジネス環境を作る構えを表した。中国国際電視台（CGTN）が報じた。
習国家主席は、中国の高品質製品の対英輸出の拡大を中国は歓迎しており、医療、健康、「グリーン」産業の発展、デジタル経済、金融、イノベーションの分野での協力拡大に意欲を示した
。
ジョンソン首相は、英中がグローバルな健康保健システム、世界経済の復興、イランの核問題
、テロ対策といった分野で共通の関心、合意を多く抱えているとし、「双方は胸襟を開いた対話と友好的な協力を強化する必要がある」との見解を示した。