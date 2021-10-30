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「ＮＩＳＡ課税」発言撤回　立民幹部、質問誤解と陳謝
「ＮＩＳＡ課税」発言撤回　立民幹部、質問誤解と陳謝
立憲民主党の江田憲司代表代行が２８日のＢＳフジ番組で「つみたてＮＩＳＡ」など少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）に課税すると発言した。翌２９日のラジオ番組で発言を撤回し、陳謝した。富裕層への金融課税強化が念頭だったとして「質問を誤解した。本当に申し訳ない」と述べた。 2021年10月30日, Sputnik 日本
2021-10-30T07:57+0900
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ＮＩＳＡは投資信託などの売却益や配当益が非課税になる制度。枝野幸男代表は「ＮＩＳＡは中・低所得者の安心のためだ。むしろ制度を強化する」と北海道苫小牧市で記者団の質問に答え、釈明に追われた。江田氏は２８日の番組で、原則２０％の定率である金融課税を巡り「国際水準並みの３０％にしていく」と主張した。(c)KYODONEWS
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「ＮＩＳＡ課税」発言撤回　立民幹部、質問誤解と陳謝

07:57 30.10.2021
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立憲民主党の江田憲司代表代行が２８日のＢＳフジ番組で「つみたてＮＩＳＡ」など少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）に課税すると発言した。翌２９日のラジオ番組で発言を撤回し、陳謝した。富裕層への金融課税強化が念頭だったとして「質問を誤解した。本当に申し訳ない」と述べた。
ＮＩＳＡは投資信託などの売却益や配当益が非課税になる制度。枝野幸男代表は「ＮＩＳＡは中・低所得者の安心のためだ。むしろ制度を強化する」と北海道苫小牧市で記者団の質問に答え、釈明に追われた。
江田氏は２８日の番組で、原則２０％の定率である金融課税を巡り「国際水準並みの３０％にしていく」と主張した。
(c)KYODONEWS
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