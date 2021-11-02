登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211102/9426081.html
首相、ＣＯＰ２６出席へ訪英　アジア脱炭素「決意示す」
首相、ＣＯＰ２６出席へ訪英　アジア脱炭素「決意示す」
... 2021年11月02日, Sputnik 日本
2021-11-02T08:05+0900
2021-11-02T08:05+0900
英国
岸田文雄
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/9426081.jpg?1635807901
訪英で米英などが主導する地球温暖化対策への積極姿勢を示し、中国対応での連携強化を図る。(c)KYODONEWS
英国
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
英国, 岸田文雄, 国内

首相、ＣＯＰ２６出席へ訪英　アジア脱炭素「決意示す」

08:05 02.11.2021
フォローする
岸田文雄首相は２日、英北部グラスゴーでの国連気候変動枠組み条約第２６回締約国会議（ＣＯＰ２６）の首脳級会合に出席するため、政府専用機で羽田空港を出発した。１０月の就任後初の外国訪問となる。ジョンソン英首相と個別に会談。バイデン米大統領と初めて直接対話する機会も模索している。首相は羽田空港で記者団に「アジア全体のゼロエミッション化に向けて日本が強いリーダーシップを発揮する強い決意をしっかり世界に発信したい」と述べた。
訪英で米英などが主導する地球温暖化対策への積極姿勢を示し、中国対応での連携強化を図る。
(c)KYODONEWS
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
08:53新型コロナ、欧州で感染者増加　新規感染者の57％は欧州＝WHO
08:05首相、ＣＯＰ２６出席へ訪英　アジア脱炭素「決意示す」
07:14オーストラリアの山火事でコアラ100匹以上を救出した犬に権威ある賞が授与される
06:32弟の治療費を稼ぐためにネイルを学び始めたカザフスタンの14歳の少年、国際コンテストで優勝
05:30新型コロナ感染　体温36度以下は危険　死に至る恐れも
04:29バイデン大統領、人類の存在に対する脅威を指摘
03:23「イカゲーム」の仮想通貨開発者、オンラインゲームの開催を約束し、200万ドル超を稼いでとんずら
02:15「シノバック」ワクチン　インドネシア、6歳以上の子どもへの使用を承認
01:16イーロン・マスク氏の資産、初めて3000億ドル突破
00:49車両内で起きた恐ろしい襲撃事件
昨日大手SNS、アップルのプライバシーポリシーの変更で約100億ドル失う=専門家
昨日日本、タジキスタンに3億700万円の無償資金協力　幼児予防接種ワクチンなどを供与へ
昨日千葉大病院　ECMO装置搭載の専用車両を導入　新型コロナ感染再拡大備え
昨日イタリアでティラミスの生みの親が死去
昨日あの異種間コンビが再び！　コヨーテとアナグマが仲良く森を散策
昨日オックスフォード英語辞典の「今年の単語」はワクチン関連
昨日大阪府　警察車列襲撃の男2人を指名手配
昨日小室圭さん　米国の司法試験に不合格　眞子さんとの生活は大丈夫？
昨日WHO　G20にパンデミック阻止の2兆6550億円の支援要請
昨日三菱電機、テレビ事業を大幅縮小　液晶テレビからは事実上撤退