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首相、ＣＯＰ２６出席へ訪英 アジア脱炭素「決意示す」
首相、ＣＯＰ２６出席へ訪英 アジア脱炭素「決意示す」
... 2021年11月02日, Sputnik 日本
2021-11-02T08:05+0900
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訪英で米英などが主導する地球温暖化対策への積極姿勢を示し、中国対応での連携強化を図る。(c)KYODONEWS
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首相、ＣＯＰ２６出席へ訪英 アジア脱炭素「決意示す」
岸田文雄首相は２日、英北部グラスゴーでの国連気候変動枠組み条約第２６回締約国会議（ＣＯＰ２６）の首脳級会合に出席するため、政府専用機で羽田空港を出発した。１０月の就任後初の外国訪問となる。ジョンソン英首相と個別に会談。バイデン米大統領と初めて直接対話する機会も模索している。首相は羽田空港で記者団に「アジア全体のゼロエミッション化に向けて日本が強いリーダーシップを発揮する強い決意をしっかり世界に発信したい」と述べた。
訪英で米英などが主導する地球温暖化対策への積極姿勢を示し、中国対応での連携強化を図る。