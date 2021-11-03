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日本航空 1460億円の赤字見通し 最終赤字になれば2年連続
日本航空 1460億円の赤字見通し 最終赤字になれば2年連続
日本航空が2日発表した2021年度末（来年3月）までの1年間のグループ全体の業績予想で、最終的な損益は1460億円の赤字となり、2年連続で最終赤字となることが明らかにされた。NHKが報じた。 2021年11月03日, Sputnik 日本
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NHKがJALの発表を引用して報じたところによれば、日本航空は今年度1年間のグループ全体の最終的な赤字額を1460億円と試算している。日本航空の最終赤字は2800億円を超えた昨年度に続いて2年連続となるものの、昨年同時期の赤字幅と比較した場合、約600億円の縮小となった。赤字の最大の理由はコロナウイルスによる利用者の大幅減少。2021年7－9月までの3カ月の利用者数をパンデミックが始まる前の2019年の同時期と比較した場合、国内線で34％、国際線で8％にとどまったが、日本航空はワクチンの効果が進み、年明けの2022年3月にはこの数値は国内線で92％、国際線で23％まで回復すると見込んでいる。関連ニュース
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日本航空 1460億円の赤字見通し 最終赤字になれば2年連続

01:17 03.11.2021
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JL - Sputnik 日本, 1920, 03.11.2021
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日本航空が2日発表した2021年度末（来年3月）までの1年間のグループ全体の業績予想で、最終的な損益は1460億円の赤字となり、2年連続で最終赤字となることが明らかにされた。NHKが報じた。
NHKがJALの発表を引用して報じたところによれば、日本航空は今年度1年間のグループ全体の最終的な赤字額を1460億円と試算している。日本航空の最終赤字は2800億円を超えた昨年度に続いて2年連続となるものの、昨年同時期の赤字幅と比較した場合、約600億円の縮小となった。
赤字の最大の理由はコロナウイルスによる利用者の大幅減少。2021年7－9月までの3カ月の利用者数をパンデミックが始まる前の2019年の同時期と比較した場合、国内線で34％、国際線で8％にとどまったが、日本航空はワクチンの効果が進み、年明けの2022年3月にはこの数値は国内線で92％、国際線で23％まで回復すると見込んでいる。
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