登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211103/9433018.html
コロナ感染で搭乗　乗客が機上で死亡
コロナ感染で搭乗　乗客が機上で死亡
トルコのイスタンブールから独ハンブルグへ飛んでいたペガサス航空のエアバスA320 の機上でコロナウイルスに感染していた51歳の男性が死亡した。ハンブルグ夕刊紙（Hamburger Abendblatt）が報じている。 2021年11月03日, Sputnik 日本
2021-11-03T05:52+0900
2021-11-03T05:52+0900
新型コロナウイルス
飛行機
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/9432992_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5e7b87e1c85e69182c3f8f620199534a.jpg
ペガサス航空はトルコの格安航空会社。ハンブルグ夕刊紙によれば、この乗客を乗せたエアバスがハンブルグに着陸したのは10月25日。ハンブルグ夕刊紙はさらに、死亡した男性に対して行われた法医学検査でPCRの結果、陽性が確認されたことを記した公的な書類も入手した。ペガサス航空は、この件は警察、治安維持機関が捜査中として、コメントの発表を拒否している。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/9432992_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_f3a03bf1158799dd5c4e6d0fc0a196a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
飛行機

コロナ感染で搭乗　乗客が機上で死亡

05:52 03.11.2021
© Sputnik / Georgii Zimarev  / フォトバンクに移行コロナ感染で搭乗　乗客が機上で死亡
コロナ感染で搭乗　乗客が機上で死亡 - Sputnik 日本, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Georgii Zimarev
/
フォトバンクに移行
フォローする
トルコのイスタンブールから独ハンブルグへ飛んでいたペガサス航空のエアバスA320 の機上でコロナウイルスに感染していた51歳の男性が死亡した。ハンブルグ夕刊紙（Hamburger Abendblatt）が報じている。
ペガサス航空はトルコの格安航空会社。ハンブルグ夕刊紙によれば、この乗客を乗せたエアバスがハンブルグに着陸したのは10月25日。
ハンブルグ夕刊紙はさらに、死亡した男性に対して行われた法医学検査でPCRの結果、陽性が確認されたことを記した公的な書類も入手した。
ペガサス航空は、この件は警察、治安維持機関が捜査中として、コメントの発表を拒否している。
関連ニュース
韓国　新型コロナワクチン接種後に高校生死亡
パンデミック、世界が「決意した」とき終息する＝WHO事務局長
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
07:002040年までにカーボンニュートラル　アマゾンが全社用車をEVへ
05:52コロナ感染で搭乗　乗客が機上で死亡
04:40フェイスブックに商標「メタ」とられた米企業　多額の補償金を要求へ
03:354億4500万年前の大量絶滅は気候変動に関連
02:30Yahoo!　中国市場から完全撤退
01:17日本航空 1460億円の赤字見通し 最終赤字になれば2年連続
00:10COP26 岸田首相　途上国の脱酸素化支援に1億ドル事業　温室効果ガス削減にさらに100億ドル支援　　
昨日店に火炎瓶投げつける男　2度目の犯行を通行人が阻止【動画】
昨日日本人宇宙旅行者　前澤氏と平野氏が健康診断に合格
昨日SMBC日興証券に強制調査　社員の不正取引疑惑で
昨日５Gは環境に優しい　専門家らが有益性を指摘
昨日ハノイの空港で航空機2機が衝突
昨日新型コロナ　世界の死亡者数が500万人に
昨日日本　小池知事が退院
昨日マーク・ザッカーバーグ氏、ロボットスキンの開発について語る
昨日夢は五輪出場、男性優位の業界に風穴を　サウジアラビアの女性射撃トレーナー
昨日韓日高官が電話会談　北朝鮮との対話再開に関する措置について協議
昨日ランジェリー姿で格闘技：ランジェリーファイティングチャンピオンシップが開催
昨日上海ディズニーランド　来園者１人の感染で3万人以上にPCR検査
昨日アップル、iPadの生産を大幅に削減　iPhone13にチップを供給するため