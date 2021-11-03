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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211103/9433018.html
コロナ感染で搭乗 乗客が機上で死亡
コロナ感染で搭乗 乗客が機上で死亡
トルコのイスタンブールから独ハンブルグへ飛んでいたペガサス航空のエアバスA320 の機上でコロナウイルスに感染していた51歳の男性が死亡した。ハンブルグ夕刊紙（Hamburger Abendblatt）が報じている。 2021年11月03日, Sputnik 日本
2021-11-03T05:52+0900
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新型コロナウイルス
飛行機
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https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/9432992_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5e7b87e1c85e69182c3f8f620199534a.jpg
ペガサス航空はトルコの格安航空会社。ハンブルグ夕刊紙によれば、この乗客を乗せたエアバスがハンブルグに着陸したのは10月25日。ハンブルグ夕刊紙はさらに、死亡した男性に対して行われた法医学検査でPCRの結果、陽性が確認されたことを記した公的な書類も入手した。ペガサス航空は、この件は警察、治安維持機関が捜査中として、コメントの発表を拒否している。関連ニュース
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トルコのイスタンブールから独ハンブルグへ飛んでいたペガサス航空のエアバスA320 の機上でコロナウイルスに感染していた51歳の男性が死亡した。ハンブルグ夕刊紙（Hamburger Abendblatt）が報じている。
ペガサス航空はトルコの格安航空会社。ハンブルグ夕刊紙によれば、この乗客を乗せたエアバスがハンブルグに着陸したのは10月25日。
ハンブルグ夕刊紙はさらに、死亡した男性に対して行われた法医学検査でPCRの結果、陽性が確認されたことを記した公的な書類も入手した。
ペガサス航空は、この件は警察、治安維持機関が捜査中として、コメントの発表を拒否している。