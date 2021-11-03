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新型コロナウイルス
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https://jp.sputniknews.com/20211103/who-9438341.html
WHO インド製新型コロナワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認
WHO インド製新型コロナワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認
世界保健機関（WHO）は、インドの製薬会社「バーラト・バイオテック」が開発した新型コロナウイルスワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認した。 2021年11月03日, Sputnik 日本
2021-11-03T21:30+0900
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同機関は、「WHOは、バーラト・バイオテックが開発したコバクシン（ワクチン）の緊急使用を承認した」とツイッターに投稿している。WHOは、コバクシンの接種は18歳以上が対象で、4週間の間隔を開けて2回投与するように推奨している。関連ニュース
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WHO インド製新型コロナワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認
21:30 03.11.2021 (Updated: 21:42 03.11.2021)
世界保健機関（WHO）は、インドの製薬会社「バーラト・バイオテック」が開発した新型コロナウイルスワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認した。
同機関は、「WHOは、バーラト・バイオテックが開発したコバクシン（ワクチン）の緊急使用を承認した」とツイッターに投稿している。
WHOは、コバクシンの接種は18歳以上が対象で、4週間の間隔を開けて2回投与するように推奨している。