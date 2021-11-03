登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211103/who-9438341.html
WHO　インド製新型コロナワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認
WHO　インド製新型コロナワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認
世界保健機関（WHO）は、インドの製薬会社「バーラト・バイオテック」が開発した新型コロナウイルスワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認した。 2021年11月03日, Sputnik 日本
2021-11-03T21:30+0900
2021-11-03T21:42+0900
新型コロナウイルス
インド
ワクチン
who
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/07/11/8550616_0:158:2891:1784_1920x0_80_0_0_3342f0c94720588f4fb3a79b93851ebe.jpg
同機関は、「WHOは、バーラト・バイオテックが開発したコバクシン（ワクチン）の緊急使用を承認した」とツイッターに投稿している。WHOは、コバクシンの接種は18歳以上が対象で、4週間の間隔を開けて2回投与するように推奨している。関連ニュース
インド
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/07/11/8550616_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_efeb84e78dd60dc1038d5e48c9541af1.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インド, ワクチン, who

WHO　インド製新型コロナワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認

21:30 03.11.2021 (Updated: 21:42 03.11.2021)
© Depositphotos / Dennizn WHO
WHO - Sputnik 日本, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / Dennizn
フォローする
世界保健機関（WHO）は、インドの製薬会社「バーラト・バイオテック」が開発した新型コロナウイルスワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認した。
同機関は、「WHOは、バーラト・バイオテックが開発したコバクシン（ワクチン）の緊急使用を承認した」とツイッターに投稿している。
WHOは、コバクシンの接種は18歳以上が対象で、4週間の間隔を開けて2回投与するように推奨している。
関連ニュース
ファイザーの臨床試験で深刻な違反が報告＝米BMJ
ロシア製ワクチン「スプートニク・ライト」の安全性に関する論文　ランセット誌に掲載される
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
22:05食洗機でステーキ肉が焼ける！　米国男性が驚きの方法をSNSに投稿
21:30WHO　インド製新型コロナワクチン「コバクシン」の緊急使用を承認
20:52蜂の大群から逃れるべく湖に飛び込んだ男性、ピラニアに食べられる　ブラジル
20:09閉ざされた夢：学校復帰を目指すアフガンの少女たち
19:42ロシア製ワクチン「スプートニク・ライト」の安全性に関する論文　ランセット誌に掲載される
19:31中国　新型コロナ感染再拡大
19:13『イカゲーム』風のハロウィンパーティーで8人が死亡　7人が負傷　パナマ
18:43国連、飢餓問題を話し合うためイーロン・マスク氏に会うことを提案　
18:28ラ・パルマ島　噴火活動開始以来最も強い地震が発生　スペイン
18:27鹿児島県　男性をクレーンで吊り下げ川に投げ入れ　同僚4人逮捕
18:01鳥取県、「弥生人のそっくりさん」募集
17:57無実の男性　23年の獄中生活を経て億万長者に　米国
17:31日本に「化石賞」　国際的な環境NGOが岸田首相の演説を批判
17:05グレタ・トゥーンベリさん、「気候ストライキ」への参加を呼びかける　英グラスゴー
16:29気球で成層圏へ　宇宙旅行の新たな選択肢が登場へ
16:00ニューヨーク市長選で黒人の元警察官が当選
15:37オーストラリアで障壁を「透視」する自動運転車を開発
15:23米国、5〜11歳へのファイザー製ワクチンの使用を正式に承認
14:30日本　秋の外国人叙勲　ロシアから6人
14:14Facebook　近く顔認証機能の利用取りやめへ