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入国制限、８日大幅緩和　外国人ビジネス関係者・留学生ら
入国制限、８日大幅緩和　外国人ビジネス関係者・留学生ら
... 2021年11月08日, Sputnik 日本
2021-11-08T00:30+0900
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いずれも受け入れ先の企業や団体の行動管理が条件となる。入国後の３日目に新型コロナ検査を実施。陰性ならば受け入れ企業などが入国者の活動計画書を作成し、関係省庁に提出する。(c)KYODONEWS
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入国制限、８日大幅緩和　外国人ビジネス関係者・留学生ら

00:30 08.11.2021
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政府は８日、新型コロナウイルスの水際対策を大幅に緩和する。昨年末から原則認めていなかった外国人のビジネス関係者や留学生、技能実習生らの新規入国を条件付きで容認。ワクチン接種済みでビジネスや就労目的での３カ月以内の短期滞在者は入国後の待機を最短３日間とする。日本人帰国者らについても接種済みであれば待機期間を現行の１０日間から３日間に短縮する。具体的な申請は各省庁で午前１０時から受け付ける。
いずれも受け入れ先の企業や団体の行動管理が条件となる。入国後の３日目に新型コロナ検査を実施。陰性ならば受け入れ企業などが入国者の活動計画書を作成し、関係省庁に提出する。
(c)KYODONEWS
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