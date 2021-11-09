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インド・ムンバイ市で建物崩壊　9人が救出
インド・ムンバイ市で建物崩壊　9人が救出
インドのムンバイ市で建物が崩壊し、9日朝、少なくとも9人が救出された。「インディアTV」が報じた。 2021年11月09日, Sputnik 日本
2021-11-09T15:40+0900
2021-11-09T16:06+0900
国際
災害・事故・事件
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同テレビによると、建物崩壊はムンバイ市東部のアントップヒル地区で発生。救出作業が現在も続いている。救助された全員が近くの病院に搬送された。現場では消防4隊が活動している。崩壊の原因については現在、調査が進められている。
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インド・ムンバイ市で建物崩壊　9人が救出

15:40 09.11.2021 (Updated: 16:06 09.11.2021)
© Depositphotos / Jomahepu@gmail.com救急車
救急車 - Sputnik 日本, 1920, 09.11.2021
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インドのムンバイ市で建物が崩壊し、9日朝、少なくとも9人が救出された。「インディアTV」が報じた。
同テレビによると、建物崩壊はムンバイ市東部のアントップヒル地区で発生。救出作業が現在も続いている。救助された全員が近くの病院に搬送された。現場では消防4隊が活動している。
崩壊の原因については現在、調査が進められている。
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