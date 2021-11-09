https://jp.sputniknews.com/20211109/9-9465734.html

インド・ムンバイ市で建物崩壊 9人が救出

インド・ムンバイ市で建物崩壊 9人が救出

インドのムンバイ市で建物が崩壊し、9日朝、少なくとも9人が救出された。「インディアTV」が報じた。 2021年11月09日, Sputnik 日本

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同テレビによると、建物崩壊はムンバイ市東部のアントップヒル地区で発生。救出作業が現在も続いている。救助された全員が近くの病院に搬送された。現場では消防4隊が活動している。崩壊の原因については現在、調査が進められている。

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