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眞子さん、小室圭さんと共に14日にNYへ
眞子さん、小室圭さんと共に14日にNYへ
10月末に結婚した秋篠宮ご夫妻の長女・眞子さんと小室圭さんは14日に米国へ向けて出発する。NHKが報じた。 2021年11月12日, Sputnik 日本
2021-11-12T11:18+0900
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10月26日に結婚した小室圭さんと眞子さんは、小室さんが弁護士の助手として働く法律事務所のある米ニューヨーク州で暮らす。関係者によると、2人は14日午前に羽田空港を出発し、ニューヨーク州に向かうという。関連ニュース
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眞子さん、小室圭さんと共に14日にNYへ

11:18 12.11.2021
© AP Photo / Nicolas DaticheБывшая принцесса Мако с мужем Кэй Комуро на пресс-конференции после свадьбы в Токио
Бывшая принцесса Мако с мужем Кэй Комуро на пресс-конференции после свадьбы в Токио - Sputnik 日本, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Nicolas Datiche
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10月末に結婚した秋篠宮ご夫妻の長女・眞子さんと小室圭さんは14日に米国へ向けて出発する。NHKが報じた。
10月26日に結婚した小室圭さんと眞子さんは、小室さんが弁護士の助手として働く法律事務所のある米ニューヨーク州で暮らす。

関係者によると、2人は14日午前に羽田空港を出発し、ニューヨーク州に向かうという。
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