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眞子さん、小室圭さんと共に14日にNYへ

眞子さん、小室圭さんと共に14日にNYへ

10月末に結婚した秋篠宮ご夫妻の長女・眞子さんと小室圭さんは14日に米国へ向けて出発する。NHKが報じた。 2021年11月12日, Sputnik 日本

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10月26日に結婚した小室圭さんと眞子さんは、小室さんが弁護士の助手として働く法律事務所のある米ニューヨーク州で暮らす。関係者によると、2人は14日午前に羽田空港を出発し、ニューヨーク州に向かうという。関連ニュース

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