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ブラジルで観光バス横転 5人死亡、34人負傷

ブラジルで観光バス横転 5人死亡、34人負傷

ブラジル南東部サンパウロ州でバスが横転する事故があり、5人が死亡、34人が負傷した。ニュースサイトG1が報じた。 2021年11月14日, Sputnik 日本

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G1によると、オズワルド・クルズとサン・ルイス・ド・パライティンガを結ぶ道路で、観光バスが横転する事故があった。バスには運転手のほかに乗客66人が乗っていた。34人が病院に搬送され、12人は無事だった。 少なくとも5人が死亡した。関連ニュース

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