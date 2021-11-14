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ブラジルで観光バス横転　5人死亡、34人負傷
ブラジルで観光バス横転　5人死亡、34人負傷
ブラジル南東部サンパウロ州でバスが横転する事故があり、5人が死亡、34人が負傷した。ニュースサイトG1が報じた。 2021年11月14日, Sputnik 日本
2021-11-14T01:39+0900
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G1によると、オズワルド・クルズとサン・ルイス・ド・パライティンガを結ぶ道路で、観光バスが横転する事故があった。バスには運転手のほかに乗客66人が乗っていた。34人が病院に搬送され、12人は無事だった。 少なくとも5人が死亡した。関連ニュース
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ブラジルで観光バス横転　5人死亡、34人負傷

01:39 14.11.2021
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警察 - Sputnik 日本, 1920, 14.11.2021
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ブラジル南東部サンパウロ州でバスが横転する事故があり、5人が死亡、34人が負傷した。ニュースサイトG1が報じた。
G1によると、オズワルド・クルズとサン・ルイス・ド・パライティンガを結ぶ道路で、観光バスが横転する事故があった。バスには運転手のほかに乗客66人が乗っていた
34人が病院に搬送され、12人は無事だった。 少なくとも5人が死亡した。
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