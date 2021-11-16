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ベトナムと日本で首脳会談へ 今月下旬、国内でも対面外交始動

ベトナムと日本で首脳会談へ 今月下旬、国内でも対面外交始動

岸田文雄首相は１１月下旬にベトナムのファム・ミン・チン首相と日本で会談する方向で最終調整に入った。複数の外交筋が１５日、明らかにした。首脳会談を伴う外国首脳の来日は１０月の岸田政権発足後初めて。首相は外国訪問に加え、国内での対面外交を本格的に始動させる。 2021年11月16日, Sputnik 日本

2021-11-16T07:36+0900

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中国が東・南シナ海への進出を強める中、日本側は「自由で開かれたインド太平洋」を実現する上で、ベトナムとの連携を重視。首脳会談でも経済・安全保障両面で協力の具体化を図る方針だ。外交筋によると「公式実務訪問賓客」で来週中の来日を想定。来週半ば以降に首脳会談のほか、首相主催の夕食会を開く方向で調整している。(c)KYODONEWS

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