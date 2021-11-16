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日米、南シナ海で共同対潜訓練を実施
日米、南シナ海で共同対潜訓練を実施
日本の海上自衛隊は16日、南シナ海で米海軍と共同対潜訓練を実施したと発表した。 2021年11月16日, Sputnik 日本
2021-11-16T21:03+0900
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海上自衛隊によると、日本と米国は16日、南シナ海で「海上自衛隊の戦術技量及び米海軍との相互運用性の向上」を目的とした共同対潜訓練を実施した。海上自衛隊からは、護衛艦「かが」と「むらさめ」、潜水艦、P1哨戒機、米国からは駆逐艦「ミリウス」とP8A哨戒機が参加した。海上自衛隊の潜水艦が米海軍と南シナ海で対潜訓練を実施するのは初めてだという。
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日米、南シナ海で共同対潜訓練を実施

2021年11月16日, 21:03
© 写真 : Pixabay南シナ海
南シナ海 - Sputnik 日本, 1920, 16.11.2021
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日本の海上自衛隊は16日、南シナ海で米海軍と共同対潜訓練を実施したと発表した。
海上自衛隊によると、日本と米国は16日、南シナ海で「海上自衛隊の戦術技量及び米海軍との相互運用性の向上」を目的とした共同対潜訓練を実施した。
海上自衛隊からは、護衛艦「かが」と「むらさめ」、潜水艦、P1哨戒機、米国からは駆逐艦「ミリウス」とP8A哨戒機が参加した。
海上自衛隊の潜水艦が米海軍と南シナ海で対潜訓練を実施するのは初めてだという。
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