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https://jp.sputniknews.com/20211117/jr-9550261.html
JR東日本 新幹線で自動運転試験
JR東日本 新幹線で自動運転試験
日本のJR東日本は17日未明、新幹線の自動運転試験を報道陣に公開した。日本のマスコミが報じた。 2021年11月17日, Sputnik 日本
2021-11-17T14:35+0900
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2021-11-17T15:06+0900
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NHKなどによると、自動列車運転装置（ATO）を搭載した新幹線E7系の12両編成の回送列車が、上越新幹線の新潟駅と新潟新幹線車両センター間（約5キロ）を3往復した。新幹線の自動運転の試験走行は日本では初めてだという。試験では、ATO が自動的に列車の加速や減速を行うことや、自動で決められた位置に停車できるかなどが確認された。JR東日本は、少子高齢化で将来的に運転士不足が懸念されることや、ヒューマンエラーを防止するために、ドライバレス運転の実現を目標として掲げているという。
https://jp.sputniknews.com/20211116/ibm-9540817.html
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JR東日本 新幹線で自動運転試験
2021年11月17日, 14:35 (更新: 2021年11月17日, 15:06)
日本のJR東日本は17日未明、新幹線の自動運転試験を報道陣に公開した。日本のマスコミが報じた。
NHKなどによると、自動列車運転装置（ATO）を搭載した新幹線E7系
の12両編成の回送列車が、上越新幹線の新潟駅と新潟新幹線車両センター間（約5キロ）を3往復した。
新幹線の自動運転の試験走行は日本では初めてだという。
試験では、ATO が自動的に列車の加速や減速を行うことや、自動で決められた位置に停車できるかなどが確認された。
JR東日本は、少子高齢化で将来的に運転士不足が懸念されることや、ヒューマンエラーを防止するために、ドライバレス運転の実現を目標として掲げているという。