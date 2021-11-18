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日本　小室さん側が母親の元婚約者に解決金を振り込み
日本　小室さん側が母親の元婚約者に解決金を振り込み
日本の皇室の秋篠宮家の長女、眞子さんと結婚した小室圭さんの母親と元婚約者の男性の金銭トラブルをめぐり、小室さん側が解決金約400万円を元婚約者側に支払ったことが分かった。共同通信が報じている。 2021年11月18日, Sputnik 日本
2021-11-18T16:27+0900
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この金額は、元婚約者が小室家に支援した額と同じ額だという。解決金は、元婚約者の口座に、小室さん側の代理人弁護士の名義で15日付けで振り込まれた。金銭トラブルについては、12日夜、小室圭さんが母親の代わりに元婚約者と面会し、解決金と支払うことで合意していた。
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日本　小室さん側が母親の元婚約者に解決金を振り込み

2021年11月18日, 16:27
© AP Photo / Nicolas Datiche小室さん
小室さん - Sputnik 日本, 1920, 18.11.2021
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日本の皇室の秋篠宮家の長女、眞子さんと結婚した小室圭さんの母親と元婚約者の男性の金銭トラブルをめぐり、小室さん側が解決金約400万円を元婚約者側に支払ったことが分かった。共同通信が報じている。
この金額は、元婚約者が小室家に支援した額と同じ額だという。解決金は、元婚約者の口座に、小室さん側の代理人弁護士の名義で15日付けで振り込まれた。
金銭トラブルについては、12日夜、小室圭さんが母親の代わりに元婚約者と面会し、解決金と支払うことで合意していた。
愛子さま - Sputnik 日本, 1920, 16.11.2021
日本　愛子さま、成年行事は12月5日
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