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ＧｏＴｏ割引を縮小、観光庁 再開は１月下旬～２月上旬
ＧｏＴｏ割引を縮小、観光庁 再開は１月下旬～２月上旬
... 2021年11月20日, Sputnik 日本
2021-11-20T07:57+0900
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事業再開に先立ち１９日、都道府県が独自に行う住民向け旅行割引「県民割」の国庫補助対象を広げ、隣県旅行も追加した。準備が整った地域から実施する。年明け以降、広域ブロックの旅行も補助するが、時期は未定。(c)KYODONEWS
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ＧｏＴｏ割引を縮小、観光庁 再開は１月下旬～２月上旬
観光庁は１９日、観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の新制度を発表した。代金の割引率を３５％から３０％に引き下げ、割引額の上限も１万４千円から最大１万円に減らす。旅先で使える地域共通クーポンは定額化、平日３千円、休日千円とする。再開は年末年始の新型コロナウイルス感染状況を見て判断し、早ければ来年１月下旬から２月上旬になるとみられる。
事業再開に先立ち１９日、都道府県が独自に行う住民向け旅行割引「県民割」の国庫補助対象を広げ、隣県旅行も追加した。準備が整った地域から実施する。年明け以降、広域ブロックの旅行も補助するが、時期は未定。