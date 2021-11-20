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ＧｏＴｏ割引を縮小、観光庁 再開は１月下旬～２月上旬

ＧｏＴｏ割引を縮小、観光庁 再開は１月下旬～２月上旬

... 2021年11月20日, Sputnik 日本

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事業再開に先立ち１９日、都道府県が独自に行う住民向け旅行割引「県民割」の国庫補助対象を広げ、隣県旅行も追加した。準備が整った地域から実施する。年明け以降、広域ブロックの旅行も補助するが、時期は未定。(c)KYODONEWS

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