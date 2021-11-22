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福島市長に木幡氏再選 与野党相乗り、新人破る
福島市長に木幡氏再選 与野党相乗り、新人破る
任期満了に伴う福島市長選は21日投開票の結果、無所属現職木幡浩氏（61）＝国民推薦＝が、無所属新人の会社役員高橋翔氏（33）を破り再選を果たした。自民、立民、公明、社民各党も市支部レベルで木幡氏を推薦し与野党相乗りとなった。投票率は34.79％で過去最低。 2021年11月22日, Sputnik 日本
2021-11-22T03:31+0900
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木幡氏は待機児童ゼロ達成などの実績を強調。新型コロナウイルス禍からの生活・経済の再生を訴え選挙戦を優位に進めた。午後8時に再選確実が報じられると、市内のホテルで支援者を前に「コロナに加え人口減少が課題だ。広域的な発展に貢献できる県都を目指したい」と決意を述べた。(c)KYODONEWS
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福島市長に木幡氏再選 与野党相乗り、新人破る

2021年11月22日, 03:31
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任期満了に伴う福島市長選は21日投開票の結果、無所属現職木幡浩氏（61）＝国民推薦＝が、無所属新人の会社役員高橋翔氏（33）を破り再選を果たした。自民、立民、公明、社民各党も市支部レベルで木幡氏を推薦し与野党相乗りとなった。投票率は34.79％で過去最低。
木幡氏は待機児童ゼロ達成などの実績を強調。新型コロナウイルス禍からの生活・経済の再生を訴え選挙戦を優位に進めた。午後8時に再選確実が報じられると、市内のホテルで支援者を前に「コロナに加え人口減少が課題だ。広域的な発展に貢献できる県都を目指したい」と決意を述べた。
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